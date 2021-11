Pnrr, tra i progetti ok anche a quello per i collegamenti del porto

Gela. Nonostante le ultime incomprensioni interne al gruppo locale dell’Udc, il consigliere comunale Salvatore Incardona continua a mantenere stretti rapporti con l’assessore regionale Mimmo Turano. Lo stesso Incardona, facendo riferimento ai fondi del Pnrr, richiama i 100 milioni destinati alla Sicilia per i collegamenti delle strutture portuali. Tra i progetti finanziati, c’è anche quello che tocca Gela, con il collegamento tra l’area portuale e le interconnessioni stradali. “Possiamo dirlo senza timore di sbagliare – dice Incardona – se l’assessore Turano non avesse premuto l’acceleratore per l’istituzione delle Zes in Sicilia oggi saremmo a commiserarci per essere stati tagliati fuori dalla dotazione di 630 milioni di euro”. Per la Zes della Sicilia orientale sono previsti gli interventi di accessibilità ai porti di Riposto, Sant’Agata di Militello e Gela e ancora per il porto di Augusta.