Polo tecnologico a Brucazzi: “Progetto ambizioso, Comune può intervenire con fondi royalties”

Gela. Il polo tecnologico ribattezzato “Sinapsi”, come abbiamo riportato ieri, è stato nuovamente al centro di un tavolo di confronto in municipio. Il progetto prevede la realizzazione in una delle aree ex Asi, acquisita dal Comune. Uno stanziamento pubblico da dieci milioni di euro è già stato autorizzato. L’intero intervento però ammonta a non meno di venti milioni e non può essere coperto integralmente con finanziamenti pubblici. Proprio quello dei fondi da assorbire per investirli sul polo tecnologico è il punto essenziale alla disamina delle parti. Oltre all’amministrazione comunale, ci sono Sicindustria, Kore di Enna e la fondazione Mattei di Eni. Il sindaco Di Stefano, al pari di ciò che si verifica per Macchitella lab, vorrebbe scommettere sulla realizzazione di questa struttura di alta specializzazione tecnologica. Nel corso della riunione di ieri, ha proposto un intervento dell’ente attraverso i fondi delle royalties di “Argo-Cassiopea”, per l’estrazione del gas.