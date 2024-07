Polo tecnologico a Brucazzi, verifiche sul finanziamento: servono risposte dal ministero

Gela. “Verbalmente pare che il finanziamento per il polo tecnologico sia ancora in piedi”. Servono però certezze maggiori e questa mattina il sindaco Terenziano Di Stefano ha avuto un primo confronto sulla vicenda “Sinapsi”, il progetto, in collaborazione con l’università Kore di Enna, Eni, fondazione Mattei e Sicindustria, che sulla carta dovrebbe assicurare la nascita di un polo tecnologico a Brucazzi, in quello che un tempo era nato come centro sportivo ma poi divenne un rudere abbandonato. “In settimana – aggiunge il sindaco – contatteremo la segreteria del ministro Fitto. L’università Kore, che è soggetto attuatore, potrebbe mandare in gara l’iter ma prima bisogna avere la conferma ufficiale della disponibilità dello stanziamento. Non escludiamo neanche un incontro a Roma”. Il progetto venne finanziato per un importo di dieci milioni di euro. Lo scorso anno, il consiglio comunale dispose l’acquisizione dell’area per il polo. “La questione non è solo locale – precisa il senatore Pietro Lorefice – sto seguendo la vicenda e i problemi sono di due livelli. Il primo è di incomprensione. Il secondo è organizzativo dato che il ministero spesso non risponde neppure alle richieste ufficiali della Kore”.