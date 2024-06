Polo tecnologico all’ex Asi, l’iter può ancora andare avanti? Verifica in municipio

Gela. I programmi di finanziamento e gli stanziamenti già ottenuti dal municipio, in una fase resa difficile dal dissesto, sono prioritari per l’amministrazione appena insediatasi. Il sindaco Terenziano Di Stefano, nella sua esperienza tra le fila dell’ex giunta, fu fautore di un sistema organizzativo finalizzato ad attrarre fondi. Tutti i programmi attivati in municipio partirono principalmente dagli uffici del settore da lui retto. Con l’elezione a sindaco ha intenzione di non rinunciare alle procedure in atto. Tra i progetti più ambiziosi c’è stato quello ribattezzato “Sinapsi”, che attraverso la stretta collaborazione con Sicindustria, Eni, fondazione Mattei (sempre della multinazionale) e Università Kore di Enna, dovrebbe dare vita ad un polo tecnologico nell’area ex Asi a Brucazzi. Un vecchio rudere, originariamente realizzato per farne un centro sportivo, dovrebbe lasciare spazio al polo tecnologico finanziato per dieci milioni di euro. Vedrà mai la luce? Il neo sindaco vuole capirlo e domani, in municipio, è in programma una prima verifica. È stata fissata una riunione, alla quale parteciperanno referenti di Sicindustria e chi seguì l’iter.