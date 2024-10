Ponte dei morti: da questa mattina grande folla nei cimiteri gelesi

Gela. Giunti alla fine ottobre, mentre il resto del mondo si mobilita per l’arrivo di Halloween, la Sicilia si tinge di mille colori per celebrare la cosiddetta “Festa dei morti”, una delle ricorrenze più importanti dal punto di vista culturale e gastronomico. Questa festività porta con sé il ricordo delle persone care che non ci sono più,ma il sentimento con cui viene vissuta è di assoluta gioia. La tradizione vuole, infatti, che nella notte tra l’1 e il 2 novembre i defunti portino giocattoli, frutta martorana, pupi di zucchero e altre leccornie in dono ai picciriddi (“bambini” nel dialetto siciliano).

Già dalle prime ore di giovedì mattina i cancelli del cimitero monumentale e di Farello hanno accolto i cittadini gelesi che portano fiori e preghiere ai cari defunti.