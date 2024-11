Porto, commissione pronta a convocare Di Stefano: “Riferisca anche su ragioni nostra esclusione”

Gela. La scorsa settimana, a Palermo, l’amministrazione comunale ha incontrato i vertici dell’Autorità della Sicilia occidentale. Sul tavolo, il percorso per i lavori al porto rifugio, attesi da anni e rimasti ad oggi solo sulla carta. Il sindaco Di Stefano ha confermato che si andrà avanti con il progetto iniziale, già inserito nel Piano regolatore. Ci vorranno almeno sei mesi per il rinnovo dell’autorizzazione ambientale. L’Autorità ha dato rassicurazioni. Al tavolo, pur in presenza di assessori, del parlamentare Ars Scuvera e di alcuni consiglieri, non c’erano invece i componenti della commissione consiliare mare. Il presidente Alberto Zappietro ha lamentato l’esclusione e il mancato invito, come già accaduto in altre occasioni. Il consigliere Iv ha criticato il sindaco. Proprio la commissione, a breve, formalizzerà la convocazione del primo cittadino.