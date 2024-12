Porto rifugio, accordo per i lavori: arriva la firma della Regione e dell’amministrazione comunale

I lavori per rendere fruibile il porto rifugio sono attesi da tempo. I fondi necessari per l’escavo e per gli altri interventi sono consistenti, fino a quaranta milioni di euro. Le sabbie da movimentare, tema sempre delicato con il porto che rientra nel Sito di interesse nazionale, sono destinate alla collocazione in vasche di colmata, che successivamente consentiranno di realizzare un’area commerciale. Si dovrebbe procedere attraverso lotti funzionali. Un altro passaggio importante è quello degli studi finalizzati alla progettazione. Con un porto ancora quasi del tutto impraticabile, sono stati spesi 1.329.370,87 euro. Una somma che riguarda anzitutto i 335.701,50 euro per la riprofilatura del canale interno. La parte più consistente è servita alla prima caratterizzazione delle sabbie, in un porto che rientra nel Sin locale, per 515.692,66 euro e alla successiva integrazione, necessaria visto il tempo trascorso, impegnando in questo caso 414.841,71 euro. Infine, 63.135,00 euro sono stati spesi per la Via e la Vas. Arrivano dallo stanziamento iniziale da più di cinque milioni di euro, sulla base di un accordo sottoscritto con Eni rispetto alle compensazioni. “Sono soldi della città”, ha tenuto a precisare il sindaco.