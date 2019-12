Porto rifugio, Museo del mare, sanità e lavoro, “Cittadini Attivi” chiede incontro con Musumeci

Gela. Già in passato, dopo non aver ricevuto risposte dal governo regionale sul fronte del porto rifugio, sono stati molto critici verso il presidente della Regione Nello Musumeci. Lunedì, il governatore sarà in città e il comitato “Cittadini attivi” ha scritto al suo entourage per avere un incontro. Lo confermano Ascanio Carpino e Orazio Mili, che del comitato fanno parte.