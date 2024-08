Porto, tangenziale e viabilità, Cosca: “All’amministrazione chiediamo un tavolo permanente”

“Non possiamo permettere che il nostro territorio e la città siano quasi isolati, tagliti fuori dai grandi flussi turistici e non solo. Il prossimo anno ci saranno tutti gli eventi correlati ad Agrigento capitale della cultura. Non facciamoci trovare impreparati. Se vogliamo una sviluppo turistico e culturale – aggiunge Cosca – dobbiamo mettere le fondamenta. Le infrastrutture, il porto, la tangenziale e la viabilità, compresa la vicenda dell’ex asse Asi, devono essere al centro dell’agenda. Sappiamo ciò che ha determinato per anni la politica parolaia. Ora, ci sono le condizioni per fare e per imprimere una traccia importante”. La proposta del sindaco è piuttosto esplicita: amministrazione, istituzioni e parti sociali devono mettersi intorno ad un unico tavolo. “Vanno definiti incontri periodici – conclude il sindacalista – così che tutti gli iter possano essere monitorati con attenzione”.