Porto, vertice in municipio: “Progetto sarà presentato a fine mese ad operatori e consiglio”

Gela. Qualcosa si muove sul fronte eterno del porto rifugio insabbiato. Sono previste attività di pulizia del sito e le opere appaltate per la banchina di riva sono in essere. Rimane da dipanare l’intervento essenziale per l’escavo complessivo. Questa mattina, a Palazzo di Città, il sindaco Terenziano Di Stefano ha voluto incontrare gli operatori portuali, i vertici di comando della capitaneria di porto, i senatori Pietro Lorefice e Ketty Damante e il parlamentare Ars Salvatore Scuvera. In videocollegamento, il riferimento dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale, incaricato di occuparsi del sito locale, ha ribadito che il progetto è pronto per un totale di circa quaranta milioni di euro. Dovrebbe essere presentato entro fine mese agli operatori locali e al consiglio comunale. Di fatto, il porto verrà rimodulato, con doppia finalità, commerciale e turistica. Il governo regionale deve però finalizzare l’accordo attuativo e il completamento del passaggio di competenze all’Autorità del presidente Pasqualino Monti. Di Stefano ha riferito i contenuti del confronto avuto la scorsa settimana proprio con Monti. La deputazione locale è pienamente disponibile a dare l’ulteriore contributo politico. Sui fondi necessari, sarà l’Autorità a farsene carico. Intenzione del primo cittadino è di destinare le somme previste nell’inziale accordo con Eni per la realizzazione del pennello da circa centocinquanta metri che dovrebbe favorire il superamento del fenomeno dell’insabbiamento costante del sito.