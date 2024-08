“Posti e collocazioni in giunta diventati priorità”, Dc: “Dimenticati i problemi della città”

Gela. La flessione ferragostana negli equilibri di giunta un assist lo offre all’opposizione, sconfitta alle amministrative ma che sta molto attenta a valutare le mosse del sindaco Di Stefano e dei suoi. “In una fase così complessa per la città, con il dissesto del municipio, non capiamo perché si dia prevalenza a questioni di collocazione e di posti piuttosto che alle emergenze vere”, dicono i consiglieri comunali della Dc Armando Irti e Giuseppe Guastella. Una valutazione condivisa dai dirigenti locali che spostano l’asse sulle questioni. “In questi giorni, lungo un tratto della Gela-Manfria, l’illuminazione pubblica è carente – spiegano i consiglieri cuffariani – inoltre, soprattutto le frazioni balneari dovrebbero essere maggiormente oggetto di interventi e controlli ma così non è”. Gli esponenti democristiani ritengono che la priorità vera, da subito, debba essere quella finanziaria e del bilancio, per cercare di uscire prima possibile dal dissesto. “Invece, il sindaco e gli alleati si stanno affrettando a sviluppare ragionamenti su accordi e patti politici che alla città non interessano”, precisano. In casa cuffariana, la polemica che monta tra le fila dei distefaniani sembra considerata quasi scontata.