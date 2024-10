“Precedenza ai temi e non ai posti”, Di Stefano: “Alleati si fidino di me, Pd? Attendo nome”

Gela. “Invito tutti gli alleati a fidarsi del sindaco. Siamo solo all’inizio di un lungo percorso amministrativo. Io non dimentico nessuno”. Il primo cittadino Terenziano Di Stefano è molto eloquente nel definire i contorni salienti della mini verifica tenutasi ieri, in municipio, durante la quale si è discusso soprattutto di progetti e priorità di programma. “Nessuno deve sentirsi escluso – precisa – io dialogo costantemente con tutti i gruppi che mi hanno sostenuto. Questo vale pure per Sud chiama nord, per Azione, per i comunisti e in generale per quelle sigle che non sono riuscite ad avere rappresentanza in consiglio comunale. Chi non è in giunta o non lo sarà successivamente avrà me come riferimento. Il sindaco e la sua giunta rappresentano tutte le forze alleate”. Di Stefano vuole focalizzare l’attenzione proprio sui progetti e sui temi. “Ne abbiamo analizzati diversi e ho chiesto alle forze alleate di darmi risposte sulle loro posizioni entro un settimana o al massimo in una decina di giorni – aggiunge – su questo dobbiamo basarci e non sui posti in giunta”. Il capo dell’amministrazione è ancora più esplicito. “Non ci saranno ribaltoni, tutti saranno rappresentati ma non si può volere tutto e subito – dice inoltre – altrimenti si dà l’idea di mirare solo a quello. Sto dando attenzione al punto della giunta non perché avessi intenzione di rimodularla da subito ma solo perché c’è l’esigenza espressa da due assessori, Arancio e Favitta, che per ragioni personali e lavorative devono lasciare. Altrimenti, non avrei avuto alcun motivo di intervenire a poco più di novanta giorni dal nostro insediamento”.