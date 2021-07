“Pretese biglietti gratis dai titolari di un circo”, agente accusato: c’è prescrizione

Gela. La prescrizione è maturata, così come indicato dal pm Gesualda Perspicace e dal giudice Eva Nicastro. E’ stato chiesto il non doversi procedere nei confronti di un ex ispettore superiore della municipale, Giulio Caffarello. Ora in pensione, era finito a processo con l’accusa, pesante, di essersi finto comandante della municipale, chiedendo biglietti gratis ai titolari di un circo, che ormai diversi anni fa erano arrivati in città, per allestire il loro spettacolo. Della vicenda si occupò anche questa testata. Caffarello era l’unico imputato, difeso dagli avvocati Nicoletta Cauchi e Giovanni Cannizzaro. Davanti alle contestazioni, le ha sempre respinte. L’indagine partì dalla segnalazione dei circensi, che si rivolsero alle forze dell’ordine e alla procura, sostenendo di aver subito anche presunte ripercussioni economiche. I titolari del circo si sono costituiti parti civili. Il procedimento però si chiude con la prescrizione, a causa del tempo ormai trascorso.