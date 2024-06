Prima “giunta” informale, acqua e servizi le priorità: deleghe da decidere con gli alleati

Gela. L’insediamento ufficiale forse potrebbe avvenire anche domani. Questa mattina, il neo sindaco Terenziano Di Stefano ha riunito, informalmente, l’intera giunta, non ancora insediata. Sulle deleghe si deciderà in seguito. La crisi idrica è già sul tavolo di Di Stefano che ieri ha avuto un vertice con il presidente Ati Conti e oggi vedrà i manager di Raffineria per capire la disponibilità di risorse idriche dal bacino del Ragoleto. La giunta è chiaramente soggetta a variazioni e il commissario dem Giuseppe Arancio ha già spiegato che potrebbe lasciare, oggi non c’era.