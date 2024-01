Pro-Greco e Falcone, dialogo politco prosegue: Morselli e Incardona dall’assessore regionale

Gela. I contatti e gli incontri proseguono, sulla scia della visita della scorsa settimana in città. Sono politici ma anche di tipo amministrativo. Oggi, esponenti della giunta hanno partecipato ad un’iniziativa pubblica di Forza Italia, a Ragusa. C’era l’assessore regionale Marco Falcone (impegnato nel congresso provinciale), che sta lavorando anche sul territorio ibleo, e c’erano gli assessori comunali Romina Morselli e Salvatore Incardona. Già la scorsa settimana, erano stati tra i più attivi durante la visita di Falcone in città, voluta proprio dallo “zoccolo duro” vicino al sindaco Lucio Greco. Falcone è un riferimento ormai da tempo e una chiave di volta anche rispetto ai rapporti potenziali con Forza Italia. L’avvocato Greco e gli alleati più vicini non hanno mai negato di rivedersi nel governo regionale e di avere interlocuzioni costanti proprio con Falcone. Il forzista, pezzo importante del governo siciliano, è sempre stato possibilista e ha riferito che “nulla è scontato” nella corsa alle prossime amministrative e non solo.

“Il centrodestra non è opposizione alla giunta”, ha detto negli scorsi giorni Incardona. Il gruppo che in giunta si rifà a Greco vorrebbe premere sull’acceleratore per mettere alla prova quanto fatto e riproporre il progetto in un’ottica di continuità amministrativa.