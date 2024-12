Problemi ai freni auto, quali cause e sintomi?

Cosa determina i problemi ai freni?

Cosa determina però un guasto ai freni? Quali le cause? Bisogna subito dire che la scarsa manutenzione può rappresentare un primo valido motivo. Andrà controllato con attenzione l’olio per i freni, il continuo utilizzo potrebbe lo può rovinare così come andranno controllate le pastiglie. Sapevate che giare con un livello di pastiglie sotto il minimo rappresenta anche una violazione? I problemi può presentarli anche il freno di stazionamento, il cosiddetto freno a mano. Le cause? Tirare con troppa forza, troppo spesso o per gli sbalzi termici.

Avvertire il problema a causa d tumore stridulo e vibrazioni

Il rumore stridulo tipico è il segnale, le pastiglie non vanno più bene e hanno bisogno di una sostituzione. Attenzione anche al montaggio delle pastiglie stesse, se il cigolio venisse avvertito prima o dopo la frenata allora non sono state montate nella maniera giusta. Tornate subito in officina. In molti poi potrebbero avvertire vibrazioni fastidiose al momento della frenata, in questo caso potrebbero essere i dischi ad essere in sofferenza probabilmente perché deformati. AUTODOC Italia consiglia di sostituire i dischi freno ogni 150.000 km.

Spia accesa e deviazione durante la frenata, che succede?

Ci sono altri avvertimenti che ci indicano problemi in questione: se nella frenata la macchina devia allora i freni non sono bilanciati, potrebbe essere un tubo freno posteriore o anche anteriore così come la pinza che si è bloccata. Spia accesa? Manca la pressione all’interno impianto dato dalla mancanza del livello minimo dell’olio e la conseguenza la frenata sarà lunga aumentando il pericolo. Per avere informazioni specifiche? Di seguito una tabella che riporta dati interessanti sulla prevalenza delle problematiche relative ai freni qui in Italia.