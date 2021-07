Problemi di organico e le richieste degli operatori, Vagliasindi e Sava in tribunale

Gela. Una visita, molto sentita, soprattutto in questo periodo di forti difficoltà di organico per il tribunale di Gela. Il presidente della Corte d’appello di Caltanissetta Maria Grazia Vagliasindi e il procuratore generale Lia Sava, questa mattina hanno avuto un incontro con i magistrati del presidio locale, con gli avvocati e con il personale amministrativo. Anche Vagliasindi e Sava non hanno nascosto le tante difficoltà, per chi si trova ad operare in un contesto, già complesso sul piano criminale, e reso più arduo dall’impossibilita’ di avere organici al completo. “Non è una situazione che potrà risolversi nell’arco di pochi mesi – ha spiegato il procuratore generale – ma c’è il bisogno di evitare contrasti tra magistratura, avvocatura e personale amministrativo. Gela è l’epifenomeno di quello che potrà accadere anche in altri presidi italiani”. La rappresentanza del Consiglio dell’ordine ha richiamato buona parte delle richieste, già esternate pubblicamente, al momento di dichiarare lo stato di agitazione. Serve più personale amministrativo ed è fondamentale incrementare il numero di operatori giudiziari, soprattutto per un tribunale che ha numeri assai elevati sul fronte dei procedimenti attivati in ogni materia. Da due anni, si attende la nomina del nuovo presidente e l’attuale, il giudice Miriam D’Amore, porta avanti un carico di lavoro, a tratti estenuante. L’applauso che le è stato tributato dai presenti testimonia l’apprezzamento.