Progetti di decoro urbano con le compensazioni, verso la gara per gli affidamenti

Gela. Si stringe per le gare che dovranno assegnare gli interventi di decoro urbano in tre zone della città, già individuate dall’amministrazione comunale e dai tecnici. L’entità della copertura è di trecentomila euro. L’assessore Giuseppe Fava sta monitorando le attività preliminari all’affidamento. E’ probabile che si proceda attraverso la piattaforma Mepa. I progetti riguardano la zona di corso Vittorio Emanuele e quelle del lungomare Federico II di Svevia e del cavalcavia di via Venezia. I fondi arrivano dalle compensazioni. L’assessore Fava, come già prima il predecessore Arancio, ha posto questo tipo di attività tra le priorità per ridare maggiore decoro ad aree tra le più frequentate della città. Se dovesse esserci la disponibilità di ulteriori fondi non si escludono altri interventi in quadranti ulteriori del perimetro urbano.