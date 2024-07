Progetti e finanziamenti, verifica in municipio: “Iter vanno avanti ma serve personale”

Gela. Le procedure, nel corso del tempo, sono andate avanti e la nuova amministrazione si è posta l’esigenza di effettuare una prima verifica dei progetti in essere, principalmente quelli che sono stati attivati in sistemi di finanziamento come “Agenda urbana”, ancor prima “Patto per il sud”, e poi “Rigenerazione urbana” e “Qualità abitare”. La scorsa settimana si è tenuto un tavolo di confronto, in presenza del sindaco Terenziano Di Stefano, dell’assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio, del dirigente Antonino Collura (che coordina il settore Pnrr) e del segretario generale Carolina Ferro. “Qualità abitare”, già con la precedente amministrazione, aveva consentito di affidare tutti i lavori, per un totale complessivo di circa trenta milioni di euro. “Ormai stiamo per concludere la fase delle contrattualizzazioni – precisa Di Dio – sono procedure che andranno avanti con l’avvio vero e proprio dei cantieri. Purtroppo, il problema essenziale è sempre lo stesso. Manca personale da destinare ai tanti monitoraggi da condurre e alle procedure tecniche. Stiamo studiando delle soluzioni da mettere in campo prima possibile, anche attraverso interlocuzioni ministeriali”. Da settembre, potrebbero partire i cantieri del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia e della riqualificazione di Montelungo, entrambi rientranti nel programma “Rigenerazione urbana”. Quello del personale è un punto dolente, soprattutto in un Comune in dissesto che con difficoltà potrà accedere a nuovi innesti. “Le soluzioni le stiamo valutando – spiega il sindaco Di Stefano – vorremmo capire se si possono usare le economie di diversi progetti per avere figure tecniche e professionisti a supporto oppure io sono pronto a discutere dell’uso di una parte delle compensazioni Eni per ricostituire e rafforzare il gruppo di lavoro che iniziò ad occuparsi delle tante linee di finanziamento che poi hanno consentito al Comune di arrivare agli stanziamenti”.