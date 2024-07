Campionato Tcr-Dsg, Emilio Damante decimo al Mugello: “Ho pagato l’inesperienza”

Alla guida di una delle cinque Cupra Leon della Pro Race, Emilio Damante ha cercato di limare il suo ruolino personale fino al testacoda. “E’ stato un fine settimana molto utile per riuscire ad accumulare ulteriore esperienza – prosegue Emilio Damante – Dopo aver lavorato con gomme usate nelle libere, in qualifica siamo andati molto bene ottenendo un posto nella Top-10, anche se senza il traffico e le bandiere rosse avrei potuto migliorare di alti 6-7 decimi. Ringrazio il team ed i miei compagni di squadra per i preziosi consigli, così come il mio manager Giovanni Grasso, gli sponsor e la mia famiglia”. Per il dentista volante inizia la pausa estiva. Tornerà al volante della Cupra Leon Dsg a Imola dal 6 all’8 settembre prossimi, in occasione della quarta tappa del campionato Tcr-Dsg Italy.