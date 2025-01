Programmi, strategie ma non solo: Di Stefano convoca la burocrazia comunale

Gela. Le scadenze non mancano così come gli adempimenti per arrivare al bilancio stabilmente riequilibrato. Il sindaco Di Stefano, con la ripresa a pieno regime dell’attività istituzionale, è concentrato principalmente sul countdown per lo strumento finanziario, necessario nella strada per superare il dissesto. Non trascura però tutta una serie di verifiche, tecniche e politiche. La prossima settimana riunirà la cabina di regia, con i riferimenti di partiti e movimenti alleati, e i capigruppo consiliari. Già ieri, ha iniziato incontri con tutti i pezzi della sua coalizione, a partire dai civici di “Una Buona Idea”. Domani, invece, i temi prevalenti verteranno sui passaggi tecnici e su mosse amministrative e burocratiche. Di Stefano ha in programma un incontro con i dirigenti comunali e con il segretario generale Curaba, da poco insediato a Palazzo di Città.