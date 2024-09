Promozione, la prima assoluta per la Vigor: si inizia dal match contro lo Scicli

Gela. Se da una parte c’è una squadra che esordirà nel proprio campionato di appartenenza in trasferta, dall’altra ce n’è una che debutterà in Promozione fra le mura amiche. Si tratta di un debutto nel vero senso della parola, dato che la Vigor Gela presieduta da Cristian Paradiso è stata ripescata solo quest’anno e fino all’anno scorso militava in Prima Categoria. La prima avversaria dei biancazzurri sarà lo Scicli, sconfitto dal Niscemi, nel primo turno di Coppa, col risultato di 7-1, frutto di una sconfitta per 7-0 e di un successo per 1-0.

“Ogni squadra ha le sue insidie – afferma mister Mirko Fausciana – noi rispettiamo il valore dello Scicli e vogliamo legittimare che la Vigor è una buona squadra e deve dimostrare in campo di meritare i 3 punti”.

Anche qui le aspettative sono piuttosto alte, nonostante il girone D non sia affatto semplice e nonostante la società abbia dichiarato, a più riprese, che l’obiettivo è la permanenza in Promozione, anche se con questa squadra fare bene è obbligatorio, visto l’alto tasso tecnico della rosa.