Bilancio, piani alienazioni e opere pubbliche: rush finale per gli strumenti propedeutici

Gela. Il percorso che dovrà condurre al bilancio stabilmente riequilibrato non può che passare dagli strumenti propedeutici, essenziali per dare consistenza alla via intrapresa, con tante difficoltà, tra gli uffici finanziari del municipio. Nei prossimi giorni, dovrebbero essere finalizzati il piano delle alienazioni e valorizzazioni e quello delle opere pubbliche. I due assessorati stanno focalizzando l’attenzione su questi punti, seppur gli uffici siano in evidente difficoltà per carenza di organico. L’assessore Simone Morgana, che ha tra le altre la delega al patrimonio e all’urbanistica, è stato sentito in commissione bilancio e tra i punti trattati ha riferito che è in corso il lavoro per finalizzare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. E’ un versante che in questi anni ha dato non poche ragioni di riflessione in Comune, soprattutto rispetto al monitoraggio degli immobili comunali. Anche le alienazioni, nel tentativo di rimpinguare le casse dell’ente, ad oggi non hanno mai garantito troppi introiti.