Promozione, la Vigor Gela non si nasconde: tanti colpi e l’obiettivo di primeggiare

Gela. Per una squadra che dall’Eccellenza punta ad andare in Serie D, ce n’è un’altra che dalla Promozione punta alla vittoria del campionato e al salto di categoria. La Vigor Gela infatti, che quest’anno verrà guidata da Mirko Fausciana, sta costruendo una rosa che possa ambire al primato nel proprio girone e al conseguente salto di categoria nella massima serie regionale. Simone Pardo, direttore sportivo del sodalizio presieduto da Cristian Paradiso, si è già mosso sul mercato firmando Fabio Campanaro, Joele Golisano, Patrick Caci, Francesco Giarrizzo, Aleandro Di Stefano, Sebastiano Cosentino e Salvatore Deoma.

Per la porta, Pardo sta trattando Antonio Vedda ed Emanuele Pizzardi, entrambi gelesi e con numerose esperienze tra Promozione e Prima Categoria.

Una società che vuole puntare alla vittoria del campionato, però, ha bisogno anche di giocatori in grado di spostare gli equilibri e fare la differenza. Per questo motivo, la Vigor si sta attrezzando per ingaggiare Ronny Valerio, Rodrigo Lovisi e Fabio D’Agosta, atleti di lusso per la Promozione che faranno sicuramente comodo allo scacchiere di mister Fausciana. Il primo, Valerio, ha giocato nell’ultima stagione al Vizzini, siglando 5 gol in 22 presenze e mettendo in mostra le proprie doti offensive. Il centrocampista vanta anche 60 presenze in Serie C2. Per quanto riguarda Rodrigo Lovisi, argentino, si tratta di un rapido esterno d’attacco del 2001 cresciuto nel settore giovanile del Vélez e in quello dell’All Boys, lo stesso di Carlitos Tevez.