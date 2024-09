Promozione, scontro al vertice tra Vigor e Niscemi: big match al “Presti”

Gela. Siamo ancora alla terza giornata di campionato, eppure ecco arrivato il primo derby stagionale. Al “Vincenzo Presti” andrà in scena, domani alle 15:30, la sfida tra Vigor Gela e Niscemi. Entrambe le compagini, in queste prime due gare nel torneo di Promozione, hanno sempre vinto. La squadra di mister Mirko Fausciana ha surclassato lo Scicli col risultato di 4-1 e il Noto per 5-1, segno che i presupposti per fare bene in campionato ci sono e che la squadra, fisicamente e atleticamente parlando, è pronta per affrontare il Niscemi.

“Conosciamo il valore del Niscemi e con profondo rispetto dobbiamo preparare una gara per benino dato che sono dei ragazzi veramente forti e lo dimostrano i fatti – afferma mister Fausciana – ci dobbiamo preparare bene per affrontare una bella gara che vedrà coinvolte due squadre che conoscono bene anche il terreno di gioco”.

Il Niscemi, invece, ha debuttato in Promozione espugnando Acireale, col punteggio di 2-1. Domenica scorsa, invece, i gialloverdi hanno regalato spettacolo dinanzi ai propri tifosi strapazzando, con un tennistico 6-0, il Frigintini, che nulla ha potuto contro la corazzata guidata da Fabio Comandatore. Insomma, due super squadre che stanno dominando il proprio girone, affiancati da Pro Ragusa e Megara, e che sono pronte, domani, a regalare spettacolo. Per questo motivo, dato, tra l’altro, che il Gela sarà impegnato a Misilmeri e la gara sarà a porte chiuse, il direttore sportivo della Vigor Gela Simone Pardo, durante il penultimo episodio di Bar Sport andato in onda sui nostri canali Facebook e YouTube e su Telegela, canale 98 del digitale terrestre, ci ha tenuto ad invitare i tifosi a riempire, domenica pomeriggio, la tribuna dello stadio “Vincenzo Presti”.