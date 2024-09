Promozione, Vigor di scena a Rosolini: sfida in trasferta contro il Noto

Gela. Gara a porte chiuse, domani, per la Vigor Gela. Lo stadio Consales di Rosolini non sarà accessibile al pubblico in occasione della sfida fra i biancazzurri e il Noto, valida per la seconda giornata del torneo di Promozione. Poche novità in questa settimana per quanto riguarda il sodalizio caro a Cristian Paradiso. La squadra pare al completo, sta trovando una buona intesa e le contendenti stanno iniziando a tener d’occhio la squadra guidata, quest’anno, da mister Mirko Fausciana, che potrebbe rivelarsi una mina vagante del girone. I risultati delle due gare di Coppa e del debutto in Promozione hanno rivelato tanta qualità e ci si è resi conto di come questo gruppo, pur essendo formato sia da giocatori giovani che da giocatori di grande esperienza, abbia impiegato meno tempo del previsto per trovare un’amalgama, e adesso pare essersi galvanizzato.