La letteratura araba in “Bidayàt”, alla libreria Orlando dialogo con l’autore Aldo Nicosia

Gela. È stato presentato ieri pomeriggio alla libreria Orlando, Bidayàt, l’antologia di incipit realizzata dal professore Aldo Nicosia che raccoglie ben 22 brani di romanzi arabi pubblicati tra il 2011 e il 2023. Una finestra sul mondo arabo contemporaneo ricco di elementi informativi. Bidayàt raccoglie 22 brani iniziali, o incipit estesi, di romanzi arabi di autori di una dozzina di Paesi, dal Marocco all’Oman. Di ognuno di essi vengono tradotte le prime 2.000 parole circa, a prescindere dalla lunghezza del romanzo.

Ad oggi, nel panorama culturale italiano, si tratta della prima antologia che comprende i romanzi più recenti, ovvero pubblicati dal 2011 al 2023, assolutamente inediti in italiano, e, salvo qualche eccezione, in altre lingue. Bidayàt serve da “aperitivo” a 22 romanzi, nel tentativo di avvicinare un vasto pubblico italiano alla letteratura araba, e offre anche alcuni elementi che potrebbero definire il percorso letterario dei ventidue autori. A dialogare con Aldo Nicosia, la professoressa Teresa Mammoliti. A moderare la studentessa Sofia Di Dio. In questo lungo viaggio nella letteratura araba contemporanea, si possono trovare diversità di stile, di tecniche di presentazione dei personaggi, di atmosfere esterne e dinamiche dei dialoghi. È indubbio che un incipit riuscito ed efficace sia quello che riesce a liberare le energie latenti di un romanzo, e a dosare in modo intelligente elementi informativi e suspense.