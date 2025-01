Pudm, amministrazione in Regione per la nuova disciplina: si vuole chiudere prima possibile

Gela. Tra le priorità che l’amministrazione comunale, da tempo, ha messo in cima al lungo elenco delle cose da fare, c’è sicuramente il piano spiagge. Il Pudm è destinato a definire i potenziali investimenti sul fronte mare e negli anni è andato incontro a una serie di stop che lo hanno fatto finire in una stasi quasi assoluta. Da mesi, la procedura è stata ripresa, affidata soprattutto all’assessore dem Giuseppe Fava, che se ne occupava già prima di entrare in giunta. La prossima settimana, in Regione, è in programma una riunione proprio sul tema del Pudm. Parteciperanno lo stesso Fava, l’assessore Morgana e i tecnici comunali che seguono questo capitolo. Di fatto, quello locale rientrerà nella nuova disciplina “semplificata”, varata dal governo regionale. Di questo si discuterà nel corso dell’incontro, aperto a tutti i Comuni che non hanno ancora finalizzato l’iter. Ci sono state attività preliminari, rese necessarie dalle bocciature del passato. E’ stato affidato l’incarico per la Vas e per adeguare il piano.