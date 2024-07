“Puliamo la città”, iniziativa a Riesi: “Sarà svolta in tutti i Comuni della Srr”

Riesi. Successo per la giornata ecologica “Puliamo la Città”, che ha visto la partecipazione di numerosi giovani dell’associazione “Stella” e del Servizio Civile Universale, impegnati nella pulizia di vie e piazze della città. L’evento, organizzato dalla Srr4 in collaborazione con il Comune di Riesi, si è svolto martedì e ha visto la partecipazione attiva della comunità locale. I volontari, armati di guanti, pinze telescopiche e sacchi, hanno raccolto rifiuti di ogni genere, dimostrando grande senso civico e attenzione per l’ambiente. L’iniziativa ha permesso di raccogliere discrete quantità di rifiuti, che saranno differenziati e avviati al riciclo. Al termine dell’evento, è stato offerto a tutti i partecipanti un apprezzato gelato prodotto con metodo artigianale. Il presidente della SRR, che regge attualmente il cda, Gianfilippo Bancheri, ha dichiarato che “siamo davvero soddisfatti della partecipazione a questa iniziativa. I giovani hanno dimostrato ancora una volta grande sensibilità ambientale, dando così un contributo concreto alla cura delle nostre città. Un ringraziamento speciale quindi a tutti i partecipanti, al sindaco e all’assessore all’ambiente del Comune di Riesi per avere inserito l’evento tra quelli in programma nell’Estate Riesi 2024 e per la preziosa collaborazione. Iniziative come questa sono fondamentali per sensibilizzare la cittadinanza sul tema del rispetto dell’ambiente”.