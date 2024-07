Pulizia, Di Stefano insiste “attendo cronoprogramma da Impianti”: domani assemblea Srr

Gela. Le sollecitazioni arrivano da più parti, anche politiche. Il sindaco Terenziano Di Stefano lo aveva già spiegato durante le scorse settimane, al termine di tavoli con i riferimenti di Impianti Srr, la società in house che gestisce il servizio rifiuti in città. Serve un’accelerazione per migliorare la pulizia. Il primo cittadino è tornato ad insistere anche in serata, nel corso di un’ulteriore verifica tecnica condotta in presenza dei riferimenti della società. Di Stefano attende un preciso cronoprogramma degli interventi di pulizia previsti dall’azienda. “Ho dato altri due giorni affinché possa pervenire il cronoprogramma – spiega – se la società ha difficoltà di gestione del personale o altre questioni di questo tipo, mi pare evidente che non possa rimetterci l’intera città”. L’intenzione è di innalzare la qualità delle attività di pulizia, sulla base di ciò che riporta il capitolato d’appalto.