Pulizia città, Fava stringe contatti con volontari e associazioni: “Vogliamo collaborare”

Volontari e associazioni, con le giuste condizioni “di sicurezza”, possono essere una soluzione alternativa, per aprire una piena collaborazione con la città. Il dissesto del municipio non permette, al momento, troppe possibilità di spesa. Per Fava, l’intervento di chi “ha a cuore la città” diventa un momento da sviluppare su più fronti. Nei prossimi giorni, avrà ulteriori contatti e incontri. Al contempo, sta cercando di assicurare un coordinamento ancora maggiore tra Impianti Srr, l’in house del servizio rifiuti, e Ghelas, la multiservizi municipale. Anche in questo caso, la finalizzazione è per implementare interventi di manutenzione e decoro.