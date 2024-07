Pulizia e decoro, Di Stefano insiste: “Impianti e Ghelas devono operare in modo coordinato”

Gela. Il servizio rifiuti continua ad essere uno dei temi maggiormente battuto in questo inizio di amministrazione Di Stefano. Inutile ribadire che il primo cittadino spinge per una maggiore pulizia della città. Lo ha confermato oggi davanti ai responsabili tecnici di Impianti Srr, l’in house che gestisce il servizio, della Ghelas e del settore comunale ambiente. E’ necessario anzitutto che Impianti e Ghelas operino in modo coordinato. “Non è possibile che gli operai e i mezzi di Impianti siano da una parte della città e quelli di Ghelas dalla parte opposta – spiega il primo cittadino – non va bene, per nulla. Ho chiesto, entro la prossima settimana, un cronoprogramma preciso e coordinato. Devo sapere dove e come si procede con gli interventi nelle varie zone del perimetro urbano. Impianti e Ghelas devono comunicare tra loro”. Dal momento dell’insediamento, avendo mantenuto la delega all’ambiente, Di Stefano spinge affinchè la pulizia della città sia adeguata agli standard dettati dal contratto.