“Qualità abitare”, scadenze per il rush finale: approvati progetti e procedure di gara

L’amministrazione comunale, seppur si faccia sentire la spada di Damocle del dissesto e con uffici che risentono dell’assenza di personale, sa che quella dei finanziamenti già decretati in favore del municipio può essere l’unica via per far partire lavori mai concretizzati e in aree decisamente da riqualificare. In questi giorni, il sindaco e gli assessori attendono le ultime risposte dai revisori dei conti, così da poter far pervenire in consiglio il pacchetto di variazioni di bilancio, essenziale per non perdere di vista altri progetti, la gran parte già conclusi. Senza le coperture si rischierebbe di perdere gli stanziamenti. Con la soluzione della sola ratifica del consiglio pare si possa pervenire al voto favorevole.