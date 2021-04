Quattro giorni per vaccinarsi senza prenotazione per over 80 e categorie fragili

Palermo. Nello speciale “Open weekend” anti-Covid, la Regione Siciliana ha esteso la possibilità di vaccinarsi (con Pfizer/Moderna) senza prenotazione anche agli over 80 e a tutti i cittadini over 60 che appartengono alle categorie a elevata fragilità. Questa opportunità sarà offerta solo negli Hub provinciali da oggi (giovedì) a domenica.

Resta confermata, così come nella settimana scorsa, ma con un giorno in più, la vaccinazione senza prenotazione per il target 60-79 anni (senza fragilità) con AstraZeneca, in tutti gli Hub e Centri vaccinali della Regione.