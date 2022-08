Regionali, l’appello di Castellana: “Un patto per la città, voto a candidati gelesi”

Gela. Una scelta già suggerita dai civici, che per le politiche, non avendo propri candidati, sosterranno esponenti locali che possano rilanciare i temi della città, anche a Roma. Un appello in tal senso, finalizzato invece alle prossime regionali, arriva dall’avvocato Francesco Castellana. Il professionista, nonostante la sua indiscussa vicinanza al gruppo grillino, non ne fa una questione di bandiera. Parla di “un patto sociale per la città”, che parta dal presupposto di sostenere “candidati gelesi” nella corsa all’Ars. “Ritengo di fondamentale importanza e di urgenza sociale – precisa – per la nostra amata e tanto violentata città, ripartire da zero, con nuovi presupposti e nuovi propositi di buona comunità. Scegliamo candidati gelesi, nel prossimo e imminente rinnovo del Parlamento della regione Siciliana. Di qualsiasi schieramento o movimento siano, affidiamoci a chi possa spendersi principalmente per le istanze del nostro territorio”, dice.