Regione valuta le carte di un nuovo parco agro-fotovoltaico, progetto sottoposto a Via

Gela. La documentazione e le relative cartografie erano già state depositate due anni fa, in Regione. La “Pv Freyr srl”, società con sede legale nell’ennese, ha presentato le istanze per arrivare all’autorizzazione unica e ottenere il via libera alla realizzazione di quello che viene presentato come un vasto parco agro-eco-fotovoltaico, con potenza da 87,96 Mwp. L’intero progetto dovrebbe sorgere in aree, ricomprese nella zona agricola di contrada Badia Collegio. I responsabili della società, solo pochi giorni fa, hanno completato le integrazioni, richieste dai funzionari del dipartimento regionale dell’ambiente. E’ stata rivista la documentazione progettuale e ambientale, sulla scorta di un parere intermedio, rilasciato dalla commissione tecnica specialistica. E’ in atto la fase di valutazione ambientale, legata anche alla procedura d’incidenza. Sono passaggi propedeutici al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, lo stesso che ormai anni fa, prima della revoca, era stato concesso per uno dei primi maxi investimenti in questo settore.