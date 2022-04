Regolamento immobili abusivi, verso un emendamento da presentare in consiglio

Gela. Sul regolamento per la gestione degli immobili abusivi si va verso l’opzione di un emendamento, da presentare in aula consiliare durante la trattazione. Questa mattina, i capigruppo, i dirigenti e il sindaco Lucio Greco hanno proseguito il confronto su un atto, che già nelle previsioni si presentava assai ostico, anche per il tema che viene toccato. L’intenzione è di ampliare più possibile la sfera degli immobili da non demolire, così da salvare soprattutto le abitazioni, destinate alla dichiarazione di pubblica utilità. L’esordio in aula del regolamento, ormai diverse settimane fa, si è rivelato veramente traumatico per la maggioranza del sindaco Lucio Greco, che si è spaccata senza avere i numeri per l’approvazione. Un precedente che i pro-Greco vogliono esorcizzare, arrivando in aula con un’intesa complessiva, probabilmente da condividere anche con l’opposizione. Sulla questione, il sindaco Lucio Greco ha già invitato tutti a mettere da parte “strumentalizzazioni politiche”. I dirigenti dei settori hanno già spiegato che le linee normative sono ben chiare e non si possono introdurre elementi che ne alterino i contenuti.