Renzi “Torna la Leopolda, per noi è una casa”

ROMA (ITALPRESS) – “Mancano solo due giorni all’inizio della Leopolda: pronti a riaccendere le stelle?”. Lo scrive il leader di Iv, Matteo Renzi, nella sua Enews. “Inizieremo l’8 marzo con un mio intervento sul ruolo delle donne a Firenze. Sabato mattina ci divideremo tra panel e tavoli, oltre che singoli interventi. L’inizio dei panel sarà una mia chiacchierata con Padre Paolo Benanti, un teologo che il Governo ha scelto come Presidente della Commissione sull’intelligenza artificiale. Seguirà un dibattito sulla libertà dell’informazione ai tempi dell’intelligenza artificiale dove intervisteremo alcuni autorevoli giornalisti. Avremo altri appuntamenti molto interessanti (conto di darvi un programma più dettagliato venerdì) e tra gli altri avremo come tre anni fa lo stesso panel con Nordio e Cassese sulla democrazia e la giustizia. Vedremo quali passi in avanti sono stati fatti rispetto al dibattito di allora. Domenica chiudiamo con la consueta carrellata di interventi. Io parlerò alle 12.15. La Leopolda per noi è molto più che un evento. E’ una casa. E sarà bellissimo condividere con voi questo ritrovarsi”.-foto Agenzia Fotogramma-(ITALPRESS).