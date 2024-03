Modica-Gela, fermi e arresti: coinvolti anche due supporter biancazzurri

Gli accertamenti hanno consentito di approfondire la posizione anche di due giovani gelesi, tifosi del Gela calcio. Un ventisettenne, analizzando le immagini video effettuate all’interno dello stadio, pare abbia più volte lanciato petardi. Accuse analoghe ad un altro supporter biancazzurro. Sono stati arrestati con la flagranza differita, in base alla nuova disciplina. Per il ventisettenne però non c’è stata alcuna richiesta di convalida ed è tornato in libertà. L’altro giovane avrà l’obbligo di presentazione. Le verifiche hanno permesso di individuare tubi in pvc, petardi e fumogeni, nella disponibilità dei tifosi del Gela calcio.