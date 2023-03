Residenti senz’acqua da 23 giorni ma in città continuano le perdite idriche

Gela. Oltre 23 giorni senza acqua nonostante le continue segnalazioni agli uffici di Caltaqua e le telefonate a tutti i numeri da loro forniti. È quanto accaduto ad una residente di via Platani che da quasi un mese si vede costretta a chiedere aiuto ad amici e familiari.

Dagli uffici di Caltaqua tutto tace. A nulla sono serviti i sopralluoghi e i continui viaggi della speranza la signora Tilaro che, nonostante abbia tutte le bollette saldate, non riesce ad avere l’acqua per cui paga.

“Mi è stato detto che era un problema di tubature ed io ho subito provveduto a chiamare tubista ed idraulico. Io non riesco più a vivere così – dichiara la signora Tilaro- per fare una doccia sono costretta ad andare dai vicini o da mia figlia che vive in un’altra zona della città e vedere che per le strade ci sono continue perdite? Io non lo accetto più!”

Per poter usufruire dell’acqua ha dovuto ricorrere alle autobotti pagando di tasca propria come tanti gelesi hanno fatto almeno una volta nella vita.