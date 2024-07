Rifiuti, a breve sarà la volta del Pef: su servizio nuovo incontro con Impianti Srr

Gela. Tra le prossime impellenze di peso, da far pervenire pure al consiglio comunale, c’è il Piano economico finanziario del servizio rifiuti. In giornata, c’è stata una disamina condotta in municipio. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha mantenuto la delega all’ambiente e di conseguenza sta monitorando questo punto, tra i più delicati. Questa volta, il Pef sarà interamente volto al servizio affidato ad Impianti Srr, l’in house che è subentrata alla società campana Tekra. Non ci saranno troppe sorprese sui numeri, legati al contratto definito con la società e secondo un canone più elevato per coprire servizi maggiori. Proprio sulle attività svolte sul territorio comunale, il sindaco vedrà nuovamente i vertici dell’azienda controllata dalla Srr4. Un altro incontro è previsto in settimana.