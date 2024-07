Inchiesta sull’ex presidente antiracket, integrazione documentale: decisione prevista per settembre

Gela. La decisione arriverà a settembre. Nella vicenda che coinvolse l’ex presidente dell’associazione antiracket Renzo Caponetti e la moglie, si è posta l’esigenza di un’integrazione documentale formalizzata dal giudice Roberto Riggio. Per questa ragione, il procedimento, con il rito abbreviato, dovrebbe concludersi a settembre mentre sembrava che la pronuncia potesse arrivare la scorsa settimana. La procura ha già chiesto la condanna per entrambi gli imputati, a due anni ciascuno. Per gli investigatori, Caponetti avrebbe fornito dati e numeri della sua attività da esercente allo scopo di “trarre in errore” il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, parte civile nel giudizio attraverso l’Avvocatura dello Stato (con il legale Giuseppe Laspina). In questo modo, secondo la procura, riuscì ad ottenere il contributo destinato alle vittime di racket e usura ma sulla base appunto di dati ritenuti non in linea. Tesi che lo stesso ex presidente dell’antiracket, tra i precursori in Sicilia, e le difese, escludono. I legali che assistono gli accusati hanno respinto le conclusioni del pm. Hanno sempre spiegato che lo stanziamento venne elargito regolarmente, sulla scorta di numeri reali.