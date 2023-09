Rifiuti all’estero, Di Paola attacca Schifani: ”Con 45 milioni decine di stazioni di compostaggio”

Nello specifico, valutato il quantitativo di indifferenziato prodotto, sarà assegnato ai Comuni un extra costo pari a 120 euro a tonnellata, cui si assocerà una premialità aggiuntiva in base alla percentuale di raccolta differenziata: nessuna premialità fino al 30 per cento, il 10 per cento in più dal 30 al 60 per cento, il 20 per cento in più dal 60 al 100. I fondi regionali, così calcolati ed erogati, dovranno essere utilizzati esclusivamente per migliorare i servizi afferenti la raccolta rifiuti.

La scelta del Governo però non convince il M5S. Un’idea pessima frutto di una gestione pessima, ancora una volta sulle spalle dei siciliani accusa il vicepresidente dell’Ars, Nuccio Di Paola.

“Con 45 milioni di euro si sarebbero potute costruire decine di stazioni di compostaggio per la valorizzazione dell’umido che oggi rappresenta oltre il 50% della raccolta differenziata – ha dichiarato il parlamentare gelese – oppure acquistare impianti per il recupero dei rifiuti indifferenziati che attraverso sistemi a zero emissioni garantiscono la produzione di energia elettrica, invece il Governo della regione continua a perseguire la peggiore delle gestioni possibili”.

“Spedire i rifiuti all’estero – sottolinea Di Paola – è una dichiarazione di fallimento, è la dimostrazione che non si è capaci di fare il proprio lavoro; e per carità, non ci vengano a ripetere che ‘faremo, ‘costruiremo, eccetera, dopo sei anni di governo, il centro-destra farebbe bene a dichiarare bancarotta”.