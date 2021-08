Rifiuti in fiamme, fuoco anche nel piazzale Ghelas: danneggiato un mezzo della società

Gela. Ancora un attentato incendiario ed ancora i danni della Ghelas. Ieri notte intorno alle due nello spiazzale di Via Marsala, gli incendiari hanno dato alle fiamme un cumulo di rifiuti, scarti degli interventi di manutenzione che, in attesa di essere trasportati in discarica dalla Tekra, si trovavano accatastati accanto ai mezzi della municipalizzata.

I vandali, presumibilmente due e molto giovani, avevano iniziato il loro raid incendiario nella sottostante via Pavia, dando alle fiamme i tanti cumuli di rifiuti che da giorni giacciono abbandonati sul ciglio della strada.

Si sono poi spostati lungo la rampa di accesso che porta al piazzale della Ghelas e, attraverso la grata di recinzione, hanno prima versato del liquido infiammabile per poi dar fuoco alla catasta di cartoni e plafoniere depositate all’interno del recinto.