Rilanciare la via del mare, “un gate strategico”: comitato si rivolge anche a Greco

Gela. Gela, è forse l’unica città in Sicilia, ad avere le giuste peculiarità per divenire sede di un vero e proprio punto di accesso per la logistica italiana nel Mediterraneo. Ne sono convinti i componenti del Comitato Gate Mediterraneo Gela che oggi dal molo del Porto Rifugio hanno illustrato la proposta ai Governi regionale, nazionale ed europeo, per la costruzione di un Gate del Mediterraneo nel Golfo di Gela.

La proposta nasce anche in considerazione che la costa occidentale dell’Isola è quella che più di altre è lambita dal grande traffico marittimo internazionale. Gela possiede un grande retro-porto dotato di servizi, un porto industriale di proprietà regionale, una grande disponibilità di aree (Irsap) attrezzate e già disponibili e Sullo Ionio opera il porto di Augusta ubicato lungo la rotta Mar Nero-Mediterraneo adatta allo sfruttamento di quella tratta commerciale.

Non una speranza dunque, ma una proposta supportata da dati reali e scientifici come sottolinea Francesco Salinitro.