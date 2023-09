Riparte da Ragusa la nuova fase del M5S,  Di Paola: “torniamo tra la gente”

Ragusa. I grillini ripartono dalla base per iniziare a consolidare il progetto politico di alternativa al centrodestra, anche sul territorio.

Ieri a Ragusa il coordinatore regionale Nuccio Di Paola, insieme ai parlamentari nazionali e regionali locali e ancora a sindaci e consiglieri del partito, ha incontrato gli attivisti e chi intende affacciarsi ai gruppi territoriali che costituiranno la base del nuovo corso pentastellato voluto dall’ex premier Giuseppe Conte.

Una lunga riunione, la prima in presenza, che apre agli incontri mensili che Di Paola ha intenzione di svolgere periodicamente in tutta l’isola per gettare le basi della nuova struttura del Movimento che partirà proprio dai gruppi territoriali. Tra i primi otto già costituiti c’è anche Gela, che con i suoi trenta iscritti si candida ad essere uno di più numerosi dell’Isola.

“I primi otto partiranno nei prossimi giorni – ha detto il vice presidente dell’Ars – entro settembre, ottobre dovremmo essere in grado di farne partire una quarantina, che hanno praticamente raggiunto le trenta iscrizioni richieste. Dobbiamo tornare con forza tra la gente, con banchetti un po’ dovunque. Le tematiche – ha sottolineato Di Paola – non ci mancano, a causa, purtroppo, dei disastri che sta facendo il governo che ha tagliato il reddito di cittadinanza, buttando per strada 40 mila siciliani, tolto il superbonus 110 per cento, distrutto la sanità. Per questo in Sicilia abbiamo attivato il sito sossanitasiciliana.it dove stanno confluendo numerose segnalazioni che stiamo vagliando”

A Ragusa ieri c’erano quasi tutti i big pentastellati, a partire dai due senatori gelesi Ketty Damante e Pietro Lorefice.

Intanto si torna nelle piazze con i banchetti per la raccolta firme per il salario minimo, uno dei cavalli di battaglia del Movimento. Iniziativa fortemente voluta dallo stesso Presidente Giuseppe Conte, che ieri è intervenuto in videocall da Cernobbio caricando gli attivisti e spingendoli a raccogliere “una montagna di firme” per il salario minimo.