Ripetute violenze all’ex compagna, 38enne a processo: “Picchiata anche in gravidanza”

Gela. Violenze fisiche e sessuali, andate avanti per diverso tempo. Per gli investigatori, il trentottenne romeno Bobi Gruia non si sarebbe tirato indietro neanche quando l’ex compagna era incinta. La donna, in base a quello che ha raccontato agli investigatori, fu picchiata anche durante la gravidanza. I due vivono in città. L’ex convivente, adesso, è a processo, davanti al collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore, a latere Eva Nicastro e Veronica Vaccaro. Deve rispondere delle violenze e delle conseguenze riportate dalla donna. L’imputato avrebbe più volte picchiato anche il figlio che la donna aveva avuto da una precedente relazione sentimentale.