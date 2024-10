Rischiano il declassamento, i cancellieri esperti scioperano: sostegno dagli avvocati

I cancellieri esperti chiedono di essere spostati nell’area III funzionari, poiché ritengono che le loro competenze e professionalità siano mortificate nell’attuale inquadramento, anche in considerazione del vigente Decreto ministeriale del 9 novembre 2017, che ha rivisitato e aggiornato diversi profili del personale non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria, tra cui quello del cancelliere, rinominandolo “esperto”. A tale figura sono stati affidati compiti più qualificati di collaborazione con il magistrato e di coordinamento tra quest’ultimo e le cancellerie. In tale ruolo, il cancelliere esperto svolge attività quali la “conformazione degli atti”, assolve ai compiti di consegnatario ai sensi del DPR 254/02 (regolamento dei consegnatari e cassieri delle amministrazioni dello Stato), in applicazione della circolare 16 dicembre 2002 n 1/44/120741U/02 Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia è abilitato alla liquidazione delle spese di cui all’articolo 165 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia, rilascia atti di notorietà e verbali di giuramento di perizie stragiudiziali (nota n 1622/99/U del 16 giugno 1999 Min. giust. Aff. Civili). Inoltre, il cancelliere esperto svolge un ruolo cruciale nell’Ufficio del Processo (UPP), dove gli vengono assegnate funzioni di coordinamento degli UPP. In città come Messina, Cagliari, Palermo, Catania, Enna e Torino, sono previsti sit-in di protesta. I cancellieri esperti potrebbero proseguire la mobilitazione fino a quando le loro richieste non saranno ascoltate. A Palazzo di giustizia, si sono schierati con loro sia il Consiglio dell’ordine degli avvocati sia la Camera penale “Eschilo”, con i presidenti Mariella Giordano e Rocco Guarnaccia, insieme a tutti i componenti. Per i legali, l’attività svolta dai cancellieri esperti è fondamentale negli uffici e consente di dare piena affidabilità, proprio sulla base dell’esperienza maturata.