Ritorna l’AperiSafety di Mira Group: aperto a tutti in vista del corso Hse manager 2025

Gela. Ritorna l’AperiSafety, organizzato da MIRA Group, che si terrà sabato 23 novembre alle ore 18:30 presso Amarea, sul Lungomare Federico II di Svevia. Questo evento, aperto a tutti, rappresenta un’importante occasione per discutere di tematiche legate alla sicurezza e per presentare la seconda edizione del corso HSE Manager. L’incontro sarà particolarmente speciale grazie alla presenza degli attuali corsisti dell’edizione corrente del corso HSE Manager e dei docenti. Sarà un’opportunità unica per scambiare chiarimenti e dettagli sul corso, esperienze e conoscenze in un ambiente informale e conviviale.