“Ritornare alla Gela conosciuta per le sue bellezze”, Alessi: “Informazione, accoglienza e valorizzazione”

Gela. Un museo che incassa, annualmente, cifre che si aggirano intorno ai cinquemila euro. Dati che descrivono meglio di ogni altra cosa lo stato comatoso del settore turistico e culturale della città. Giuseppe Alessi, dell’Archeo-Ambiente, ha redatto una specie di decalogo, nel tentativo di invertire la rotta, partendo da quello che nel passato era Gela. “Fino ai primi anni sessanta, Gela veniva rappresentata nelle locandine in stoffa della Sicilia con due simboli – dice – l’ombrellone per le sue spiagge e un vaso attico per il museo archeologico inaugurato nel 1958. La sua economia si basava soprattutto sull’agricoltura e sul turismo balneare-archeologico. A Gela esistevano cinque alberghi, tre lidi e il villaggio francese Magic nei pressi del Bosco Littorio. Parecchie erano le case che nel periodo estivo venivano affittate ad abitanti delle province siciliane interne. Da aggiungere che ogni fine settimana sostavano oltre una quindicina di pullman sul lungomare, utilizzati da bagnanti”. Oggi, sembra di parlare di un altro mondo, con strutture che non esistono e un polo culturale piuttosto isolato. “Per tentare di migliorare – spiega l’esperto – servono informazione, accoglienza e valorizzazione. Prima di tutto, per evitare interventi a pioggia e disarticolati, è necessario la istituzionalizzazione della Consulta del Turismo, richiesta avanzata dall’Archeo-Ambiente da diverso tempo e con richiesta di riunirla mensilmente, in quanto è logico che la “mano destra deve sapere cosa fa la mano sinistra” e quindi porre in maniera coesa degli obiettivi a breve, a medio e a lungo termine. Sarebbe necessario rendere noto all’esterno tutto ciò che riveste una certa importanza, mediante tabelloni disposti lontano dalla città ad alcune decine di chilometri, lungo le strade nazionali. Gigantografie nelle stazioni ferroviarie ed aeroporti, più importanti. L’Assessorato regionale al turismo, in occasione di tutte quante le Borse turistiche cui ha partecipato, ha diffuso materiale di propaganda in diverse lingue, compresi opuscoli riguardanti “alberghi di Sicilia“. Ebbene, mai Gela viene citata. Quindi sarebbe necessario inoltrare richieste opportune in considerazione delle testimonianze di un certo spessore esistenti nella nostra città ma anche per l’esistenza di un’azienda istituita a tale scopo. Per quanto riguarda il secondo punto, l’accoglienza, sarebbe opportuno che l’amministrazione comunale mettesse a disposizione gratuitamente ad eventuali gruppi turistici, per almeno sei mesi, delle guide o quanto meno degli accompagnatori che abbiano sostenuto e superato un corso in inglese attinente i beni culturali esistenti in città. Contemporaneamente offrirgli una brochure su Gela, completa dello stradario. Sui beni culturali “per volare alto” bisogna puntare su poche cose e non disperdere in mille rivoli i soldi delle compensazioni dell’Eni. Gli scavi archeologici sono importanti, lo è pure la fruizione dei beni culturali, ma è di maggiore rilevanza la valorizzazione per venire incontro alle esigenze dei visitatori soprattutto in termine di comprensione del valore archeologico e dell’ampliamento dei servizi resi efficienti. A tale scopo sarebbe necessario lo spostamento ad est dell’ingresso del Parco archeologico di Caposoprano, non soltanto per la sua pericolosità ma anche per creare un verde attrezzato, un adeguato posteggio per bus e autovetture e per bancarelle adibite alla vendita di souvenir, sfruttando la vasta area vincolata esistente”.